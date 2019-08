Polizei Duisburg

POL-DU: Überfall auf Tankstelle

Duisburg (ots)

Beeck: Am Samstag, den 10.08.2019, gegen 20:15 Uhr, fuhren zwei bislang noch unbekannte Täter auf der Arnold-Overbeck-Str. mit einem Krad auf ein Tankstellengelände. Der Sozius der beiden Motorradfahrer betrat den Kassenbereich der Tankstelle und forderte von der anwesenden Kassiererin unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss daran flüchteten die beiden Täter mit der Beute auf dem Motorrad in Richtung Autobahn. Der Sozius kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 175 - 185 cm, schlanke Statur, Jeanshose, Lederjacke mit Reißverschlüssen an den Seiten, Motorradhelm mit verdunkeltem Visier.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0203/280-0 mit der Polizei Duisburg in Verbindung zu setzen.

