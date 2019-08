Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Verletzter Motorradfahrer nach Unfall auf der L1

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (10. August) kam es gegen 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Duisburger Straße/Walther-Rathenau-Straße. Ein 31-jähriger Motorradfahrer, der in Richtung Hamborn unterwegs war, wollte nach links in die Walther-Rathenau-Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem ebenfalls 31-jährigen BMW Fahrer zusammen, der die L1 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide Fahrer behaupteten, dass ihre Ampel grün zeigte. Unabhängige Zeugenaussagen geben Hinweis darauf, dass der BMW Fahrer zu schnell unterwegs gewesen sein könnte. Der genaue Ablauf wird nun durch das Verkehrskommissariat ermittelt. Der Kradfahrer musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, da er sich am Bein verletzte. Beide Fahrzeuge sowie das Handy des Autofahrers wurden sichergestellt. Für die Unfallaufnahme musste die L1 in Richtung Marxloh für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 22.000 Euro. Als die ersten Streifenwagen eintrafen, befand sich bereits eine Menschenmenge vor Ort, die die Unfallaufnahme aufmerksam beobachtete. Zwei Schaulustigen, die die Unfallaufnahme störten, wurde ein Platzverweis erteilt und ihnen wurde angedroht, das Ende der Unfallaufnahme im Polizeigewahrsam abzuwarten. (lk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell