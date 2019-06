Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190616-2-pdnms Steinewerfer auf der BAB 210

Bredenbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

BAB 210/Am Samstag, 15.06.19 um 13.15 Uhr bemerkte der Fahrer eines PKW nach dem Passieren einer Brücke über der BAB 210, in Höhe der Abfahrt Bredenbek in Fahrtrichtung Rendsburg einen lauten Knall. Er hielt seinen PKW an und sah, dass ein Element des Panoramadaches seines PKWs zerstört worden war. Die Insassen des PKW, 2 Erwachsene und ein Kind blieben unverletzt. Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon 04331/208450.

