POL-NMS: 190616-1-pdnms Bilanz Holstenköste 2019

Neumünster/Aus polizeilicher Sicht verlief die diesjährige Holstenköste weitgehend friedlich. Aufgrund des guten Wetters zog die Köste viel Besucher an. Lediglich am Samstag kamen wegen des regnerischen Wetters weniger Besucher als die Tage zuvor. Die Polizei fertigte u. a. sieben Anzeigen wegen Beleidigung, fünf wegen Körperverletzung, drei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In 36 Fällen wurden Platzverweise gegen Personen ausgesprochen und vier Personen mussten die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Die gemeinsamen Jugendschutzkontrollen von Jugendamt und Polizei haben sich bewährt. So wurde eine Vielzahl von Jugendlichen im Hinblick auf das Mitführen von hochprozentigem Alkohol kontrolliert.

