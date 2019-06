Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190615-01-pdnms Demo gegen Kreuzfahrer

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am Samstag den 15.06.19 war in Eckernförde eine Demonstration gegen die Kreuzfahrer angemeldet. Pünktlich um 07.00 Uhr sammelten sich 25 Personen am Ostsee-Informations-Zentrum (OIZ). Sie marschierten von dort aus um das Hafenbecken in die Nähe des Museumsstegs. Dort gab es eine Zwischenkundgebung, bei der sich die Zahl der Versammlungsteilnehmer auf 60 erhöhte. Anschließend setzte sich der Demonstrationszug durch die Innenstadt von Eckernförde fort. Durch den einsetzenden Regen verringerte sich die Teilnehmerzahl auf ca. 20 Teilnehmer. Um 10.15 Uhr wurde die friedliche Veranstaltung am OIZ beendet.

Michael Heinrich

