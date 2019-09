POL-SI: Raub - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

In Siegen ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag(19.09.2019) gegen 01:00 Uhr zu einem Raub gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter attackierten einen 38-Jährigen im Bereich der Wilhelm-Münker-Straße mit Schlägen und Pfefferspray. Geraubt wurde eine Umhängetasche, der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Zeugen die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich an das ermittelnde Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 0271-7099-0 zu wenden.

