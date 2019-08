Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Autofahrer missachtet Anhaltezeichen

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Zeugen meldeten am Donnerstagnachmittag (01.08., 14.30 Uhr) einen weißen Transporter auf der der Schulstraße. Der Fahrer des Wagens fuhr laut der Zeugenaussagen Schlangenlinien.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Transporter an der Varenseller Straße / Brüningsweg einholen. Der Fahrer des Transporters fuhr in Richtung Langer Schemm. Dabei fuhr er teilweise über eine Mittelinsel. Den deutlichen Anhaltezeichen der Polizeibeamten folgte er nicht. Die Fahrt des Mannes ging weiter auf den Habichtsweg. Unterdessen fuhr er durch einen Vorgarten. Als er beabsichtigte von da aus auf die Straße Langer Schemm abzubiegen, kam er mit seinem Transporter von der Straße ab und fuhr in den Graben. Durch den Unfall zog sich der 57-jährige Rietberger leichte Verletzungen zu. In seiner Atemluft war Alkoholgeruch wahrnehmbar.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Eine Blutprobe wurde durch einen Arzt entnommen.

Der verunfallte Transporter wurde abgeschleppt.

