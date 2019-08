Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Codieraktionen der Polizei in Ebstorf, Uelzen und Bad Bodenteich ++ Termine am: 19., 20. und 21.08.2019 ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

"Gutes Wetter - Fahrradzeit!". Sorgen Sie vor und schützen Sie Ihren Drahtesel vor Diebstahl.

Auch im Jahr 2019 bietet die Polizei in der Region wieder verschiedene Termine zur Fahrradcodierung an. Mit einem hochmodernen Codiergerät, einem sogenannten Nadelprinter codiert und registriert die Polizei wieder Fahrräder.

Die Codierung erleichtert der Polizei das Aufklären von Fahrraddiebstählen; aber ein weiterer wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt nach außen deutlich sichtbar Diebe ab.

- Montag, 19.08.19, 12.00 bis 16.00 Uhr, auf dem Hof der Polizeistation Ebstorf, Lüneburger Straße 17a, 29574 Ebstorf.

- Dienstag, 20.08.2019, 12.00 bis16.00 Uhr auf dem Hof des Polizeikommissariats Uelzen, An der Zuckerfabrik 6, 29525 Uelzen

- Mittwoch, 21.08.2019, 12.00 bis 16.00 Uhr bei der Fahrradzentrale Otte, Hauptstraße 12, 29389 Bad Bodenteich

Die Codierung ist wie immer kostenlos. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte Fahrräder, soweit vorhanden ein Eigentumsnachweis und unbedingt den Personalausweis mitbringen!

Auch Fahrradanhänger oder Rollatoren werden gerne von uns codiert.

Keine Chance für Klauer! Der Sommer ist Hochsaison für Fahrraddiebe. In den vergangenen sechs Jahren registrierte die Polizei bundesweit immer mehr als 300.000 Fälle von Fahrrad-Diebstahl. Das Fahrrad vor einem Diebstahl zu schützen, ist also sinnvoll. Neben einem guten Fahrradschloss ist es wichtig auch die Fahrrad-Daten, wie zum Beispiel die Rahmennummer, zu dokumentieren. So kann die Polizei, sollte das gestohlene Rad aufgefunden werden, es schnell dem rechtmäßigen Besitzer zuordnen.

