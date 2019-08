POL-LG: ++ Schlag auf die Motorhaube - Hinweise auf Radfahrer erbeten ++ nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht ++ Überfall auf Tankstelle - Ermittler nehmen Tatverdächtigen fest ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Überfall auf Tankstelle - Ermittler nehmen Tatverdächtigen fest

Am 12.08.19, gegen 05.10 Uhr, wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass soeben ein unbekannter Täter eine Tankstelle in der Straße Vor dem Bardowicker Tore überfallen hatte. Der mit einem Tuch maskierte Täter hat die 38-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und von ihr Bargeld gefordert. Mit dem Geld sowie einigen Flaschen Alkohol und mehreren Schachteln Zigaretten flüchtete der Täter auf einem Fahrrad. Ein Zeuge verfolgte den Täter noch, verlor ihn jedoch schließlich aus den Augen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die betroffene Angestellte erlitt einen Schock, blieb jedoch unverletzt. Ein polizeilich bekannter 36-Jähriger geriet noch am Vormittag in den Fokus der Polizei und bereits am frühen Nachmittag klickten die Handschellen. Am 13.08.19 wurde der Tatverdächtige einer Haftrichterin am Amtsgericht Lüneburg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg Haftbefehl zur Untersuchungshaft erließ. Der 36-Jährige wurde daraufhin in der Justizvollzugsanstalt untergebracht.

Lüneburg - 10 Tage weggewiesen

Einen 32 Jahre alten Mann hat die Polizei am Spätnachmittag des 12.08.19 aus seiner Wohnung im Stadtteil Kaltenmoor weggewiesen. Der 32-Jährige steht im dringenden Verdacht in alkoholisiertem Zustand seine 33-jährige Lebensgefährtin getreten zu haben. Weiterhin soll er in der Wohnung randaliert haben. Der 32-Jährige wurde für 10 Tage weggewiesen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Volltrunkener zieht sich vor Kindern aus - Platzverweis

Ein polizeilich bekannter 33-Jähriger hat am Nachmittag in volltrunkenem Zustand einen Spielplatz in der Alfred-Delp-Straße aufgesucht. Dort beleidigte der Mann zwei Mädchen im Alter von sieben bzw. neun Jahren und zog seine Hose hinunter. Weiterhin kniff er eines der Mädchen in den Arm und zog am T-Shirt eines weiteren Kindes. Die Mädchen liefen davon und holten einen Erwachsenen hinzu, der den Täter aufforderte sich anzuziehen und zu gehen. Eine eingesetzte Polizeistreife sprach einen Platzverweis gegen den Täter aus und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Lüneburg - Geldbörse aus Pkw gestohlen

Unbekannte Täter haben am 12.08.19 eine Geldbörse aus einem Pkw VW gestohlen, der in der Zeit von 11.00 bis 12.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Rote Schleuse abgestellt war. Eine Seitenscheibe des VW war einen Spalt breit geöffnet. Diese wurde von den Unbekannten offenbar gewaltsam weiter heruntergeschoben, um an die Geldbörse zu gelangen. In der Geldbörse befanden sich diverse persönliche Papiere. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/917900, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Am 12.08.19, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Fahrrad die L256 von Gartow in Richtung Gorleben. Als sich die Radfahrerin spontan entschloss statt der Fahrbahn den linksseitig gelegenen Radweg zu benutzen, zog sie mit dem Fahrrad nach links, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine 21-jährige Motorradfahrerin, die mit ihrer Honda in die gleiche Richtung fuhr und bereits zum Überholen ausgeschert hatte, konnte trotz einer Vollbremsung nicht verhindern, dass sie die Fahrradfahrerin noch touchierte. Die 55-Jährige stürzte in Folge und verletzte sich leicht. An Motorrad und Fahrrad entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro.

Lüchow - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter ist am 11.08.19 gegen einen Audi gestoßen und hat mehrere hundert Euro Sachschaden an dem Pkw verursacht, der in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Junkerstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Schlag auf die Motorhaube - Hinweise auf Radfahrer erbeten

Am 06.08.2019, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger mit seinem BMW die Birkenallee. An der Einmündung Bernhard-Nigebur-Straße hielt der BMW-Fahrer an. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, kreuzte ein Radfahrer den Radweg von rechts kommend, vor dem BMW-Fahrer in falscher Richtung. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen dem Radfahrer und Pkw. Der Radfahrer schlug auf die Motorhaube des BMW und beschädigt diese durch den Schlag und fuhr dann die Birkenallee in Richtung Oldenstädter Straße davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer war mit einem E-Bike unterwegs. Er wurde wie folgt beschrieben:

- maximal 25 Jahre alt, - ca. 170 cm groß, - dunkelbraune, lockige Haare, - schlank, - sprach mit osteuropäischem Dialekt, - das linke Auge hatte eine auffällige Fehlstellung

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Griff durchs offene Fenster

Am 12.08.19 hatte ein 32-Jähriger sein Handy auf die Fensterbank eines offenen Fensters einer Erdgeschosswohnung in der Salzwedeler Straße abgelegt. Zwischen 12.00 und 15.00 Uhr, griff ein bislang unbekannter Täter durch das offene Fenster und stahl das Mobiltelefon. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Besucherkanzel am Damwildgatter beschädigt

Unbekannte Täter haben zwischen dem 09. und 12.08.19 die Besucherkanzel am Damwildgatter im Stadtwald Uelzen mit einer Motorsäge beschädigt. Weiterhin wurden u.a. Hinweistafeln mit Farbe beschmiert. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Pkw angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 12.08.19, gegen 06.15 Uhr, stellte ein 25-Jähriger seinen Pkw BMW auf einem Parkplatz in der Straße Am Funkturm ab. Als er gegen 15.45 Uhr zu den BMW zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den BMW gefahren und Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht hatte. Der Unbekannte war nach dem Unfall davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

