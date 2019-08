Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Neetze - Transporter unterschlagen? - Polizei sucht 26-Jährigen ++

Lüneburg (ots)

Bereits seit Donnerstag, 25.07.19 wird ein weißer VW Crafter mit dem Kennzeichen HH - FL 2050 gesucht. Ein 26-Jähriger aus Rumänien, der als Fahrer für das Transportunternehmen beschäftigt ist, dem der VW gehört, ist ebenfalls verschwunden. An dem Donnerstagmorgen hatte der 26-Jährige, der seinen Wohnsitz in Geestacht hat, noch ein Paket in Neetze ausgeliefert, danach verschwanden Transporter und Fahrer spurlos. Zeugen, die den Transporter seit dem 25.07.19 gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

