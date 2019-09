Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Keltern - Aufbrüche mehrerer Kleingärten

Keltern (ots)

Der Besitzer eines im Gewann "Römerberg" befindlichen Kleingartens brachte einen Diebstahl auf seinem Gartengrundstück zur Anzeige und meldete zudem Aufbruchspuren an benachbarten Kleingartengrundstücken.

Am Sonntag, zwischen 16:30 und 19:30 Uhr, machten sich bislang unbekannte Diebe zunächst an dem mit einem Vorhängeschloss gesicherten Gartentor des Geschädigten zu schaffen. Schließlich trennten die Täter ein Stück Maschendrahtzaun auf, um auf das Gartengrundstück zu gelangen. Aus einem Schuppen wurden schließlich mehrere Utensilien entwendet. An der Schuppentür waren Hebelspuren zu finden. Die Diebe ließen eine Eisenstange am Tatort zurück.

Nach dem Eintreffen der Polizei konnten auch die gemeldeten Nachbargrundstücke genauer unter die Lupe genommen werden. In einem Fall liegt ein Einbruchsversuch vor. In einem weiteren Kleingarten gelang es den Tätern eine Gartenhütte aufzubrechen. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Zudem konnte ein Gartengrundstück mit einem offenstehenden Gartentor vorgefunden werden.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07082/79120, mit dem Polizeirevier Neuenbürg in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell