Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Möbelhaus mit hohem Sachschaden

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagmorgen in ein Möbelhaus in Karlsruhe-Hagsfeld eingestiegen und haben dabei einen Sachschaden von ca. 10.000 Euro angerichtet.

Die Diebe verschafften sich gegen 02:15 Uhr Zutritt, in dem sie eine Blechverkleidung auftrennten und so durch die ca. 1 m x 1 m große Öffnung einstiegen. Im Inneren öffneten sie weitere Türen gewaltsam um in der Folge in die Büroräumlichkeiten zu gelangen. Zielgerichtet gingen die Täter an einen Stahlschrank und öffneten unter erheblichem Kraftaufwand die dortigen Schubladen. Aus diesen entnahmen sie das aufgefundene Münzgeld von mehreren tausend Euro und verschwanden wieder durch die Einstiegsstelle. Die verständigte Feuerwehr kam vor Ort, um die aufgetrennte Einstiegsstelle provisorisch zu sichern.

Das Polizeirevier Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0721/967180 melden können.

Marion Kaiser, Pressestelle

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

