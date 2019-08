Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus PKW

Überbrückungskabel und mehr entwendet

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag (03. August 2019), 09:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter ohne Aufbruchspuren Zugang zu einem VW Passat, der in einer Einfahrt eines Hauses an der Iltisgasse abgestellt war. Sie entwendeten unter anderem zwei Ladekabel, ein Überbrückungskabel und ein Felgenschloss. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell