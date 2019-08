Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus PKW

Zeuge sieht Täter beim Verstecken der Beute

Weeze (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am frühen Samstagmorgen (03. August 2019) ohne Aufbruchsspuren Zugang zu einem Hyundai ix20, der auf der Gocher Straße abgestellt war. Sie entwendeten unter anderem einen Aktenkoffer, eine Postkiste mit Flyern und eine Festplatte. Ein Zeuge sah gegen 04:00 Uhr, wie vier Personen auf der Vogteistraße unweit des Tatorts Gegenstände in einem Gebüsch versteckten. Dabei handelte es sich um einen Teil der Beute aus dem Hyundai. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

