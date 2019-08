Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl aus Schuppen

Elektro-Rad samt Anhänger und mehr entwendet

Emmerich-Hüthum (ots)

Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitag (02. August 2019), 11:30 Uhr, Zugang zu einem Schuppen auf einem Grundstück an der Eltener Straße verschafft. Sie entwendeten unter anderem ein schwarzes Elektro-Rad mit einem Anhänger für Kinder, eine Motorsäge sowie eine -Sense. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

