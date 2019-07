Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unverschämter Ladendieb

Olpe (ots)

In einem Verbrauchermarkt in der Martinstraße hat sich gestern (9. Juli) gegen 15.20 Uhr ein Ladendiebstahl ereignet, bei dem der Täter nicht nur uneinsichtig, sondern auch unbelehrbar war. Eine Mitarbeiterin sprach zwei Männer beim Passieren der Kassen an, ob sie einen Blick in die mitgeführten Taschen werfen dürfe. Daraufhin flüchtete einer der Männer, der andere konnte durch Zeugen festgehalten werden. Beim Eintreffen der Polizei hielt sich der Mann offensichtlich eine Rasierklinge an den Hals und deutete damit an, sich verletzten zu wollen. Daraufhin fixierten ihn die Beamten und nahmen ihn mit zur Polizeiwache, um die Identität festzustellen und den Sachverhalt zu klären. Dabei stellten die Beamten das Diebesgut mit einem geringen Wert sicher. Im Anschluss wurde der 21-Jährige wieder entlassen. Anstatt aber den Heimweg anzutreten, betrat er erneut denselben Verbrauchermarkt. Diesmal kaufte er Waren ein und bezahlte diese. Beim Passieren des Ausgangs ging er an zwei Mitarbeiterinnen vorbei, spuckte vor diesen auf den Boden und zeigte den Frauen den Mittelfinger. Danach zog er seine Hose, inklusive der Unterhose, herunter, sodass sein Geschlechtsteil sichtbar war. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Beamten schrieben in beiden Fällen eine entsprechende Anzeige.

