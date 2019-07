Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer rollt rückwärts gegen Baum

Attendorn (ots)

Am Montagmorgen (7. Juli) gegen 8 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit einem Opel die Friedensstraße in Attendorn Fahrtrichtung Bremger Weg. Nach eigenen Angaben wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei sei sein Wagen plötzlich ausgegangen und an dem Berg rückwärts zurückgerollt, bis dieser schließlich durch einen neben der Fahrbahn stehenden Baum gestoppt wurde. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen, vierstelligen Bereich.

