POL-OE: Wer kann Hinweise geben? Einbrecher in Kleingartenanlage unterwegs

Attendorn (ots)

In der Kleingartenanlage in der Gutenbergstraße in Attendorn hebelten unbekannte Täter zwischen Samstag (6. Juli) und Sonntag (7. Juli) mehrere Gartenlauben auf, bei zweien blieb es beim Versuch. Sie entwendeten unter anderem einen Fernseher und einen Kantenschneider. Die Höhe des Gesamtschadens liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

