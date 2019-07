Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei bittet um Hinweise: Handtaschendiebstahl aus Pkw

Attendorn (ots)

Eine Zeugin bemerkte am Samstag (6. Juli) gegen 14.10 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an einem VW auf einem Wanderparkplatz, der sich gegenüber eines Gastronomiebetriebes an der L512 in Attendorn befindet. Als sie näher hinsah, entdeckte sie, dass eine Handtasche unter dem Pkw lag. Die 48-jährige verständigte die Polizei, sodass die Halterin kurze Zeit später benachrichtigt werden konnte und auf der Polizeiwache erschien. Dort stellte sich heraus, dass ein hoher Bargeldbetrag aus dem in der Tasche befindlichen Portemonnaie entwendet wurde. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

