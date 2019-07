Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sturz mit E-Bike - Radfahrerin verletzt

Drolshagen (ots)

Am Sonntag gegen 17.05 Uhr stürzte eine 59-Jährige mit ihrem Fahrrad. Nach eigenen Angaben befuhr sie die Alte Landstraße in Richtung Berlinghausen. Beim Passieren eines geparkten PKW blieb sie mit einem Lenkerhorn am Fahrzeug hängen und kam zu Fall. Sie trug leichte Verletzungen davon, Rettungskräfte entließen sie nach Erstversorgung noch vor Ort. Es entstand geringer Sachschaden.

