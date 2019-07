Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 35- Jähriger fährt Zeugen an

Drolshagen (ots)

Am Sonntag meldete gegen 12 Uhr ein Zeuge eine Person, die sich in verdächtiger Weise mit einer Angel im Bereich eines Fischteichs im Bereich der K 16 aufhielt. Angesprochen, verschwand der Verdächtige zunächst und kehrte einige Minuten später, ohne Angel, zu seinem in der Nähe abgestellten Mercedes zurück. Von dem Zeugen erneut angesprochen, startete er den Motor und fuhr los. Dabei kam es zu einem Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem Zeugen, der dabei leicht verletzt wurde.

Wenige Minuten später teilte eine weitere Person der Polizei mit, dass im Bereich eines Verbindungsweges zwischen Öhringhausen und Wintersohl aus einem silbernen Mercedes Taschen in ein angrenzendes Waldstück abgelegt wurden. Danach entfernte sich der Fahrer in unbekannte Richtung. Bei den aufgefundenen Gegenständen befand sich, neben verschiedenen Werkzeuge, unter anderem eine geringe Menge Rauschgift.

Weitere Ermittlungen führten nach Kierspe. Dort konnte ein 35-Jähriger festgestellt werden. In einer ersten Befragung gab er zu, mit dem Mercedes gefahren zu sein. Da der Verdacht auf das Fahren unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol bestand, ordneten die Beamten zwei Blutproben an. Zudem fertigten sie mehrere Anzeigen, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

