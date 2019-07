Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Böschungen am Waldrand brannten

Kreis Olpe (ots)

Wenden - Am Donnerstagabend bemerkte ein Zeuge um 21:50 Uhr zufällig einen Brand an der Böschung des Fahrradweges zwischen Gerlingen und Möllmicke. Als die Streife vor Ort eintraf, waren bereits Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Gerlingen und Hillmicke vor Ort und das Feuer auf einer Fläche von 30 - 40 qm konnte schnell gelöscht werden. Bei der derzeitigen Trockenheit hätte es bei einer weiteren Ausdehnung auf den Fichtenbestand allerdings zu einem größeren Schadensereignis kommen können. So blieb es bei geringem Sachschaden. Die Olper Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen.

Attendorn - In den frühen Morgenstunden kam es gegen 05:50 Uhr zu mehreren kleineren Böschungsbränden in Ennest im Bereich Gutenbergstraße und Askay. Die Brände konnten durch die Löschgruppe Ennest gelöscht werden, bevor es zu einer weiteren Ausdehnung kam und es blieb bei geringem Sachschaden. Die Olper Kriminalpolizei hat auch hier die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Die Polizei weist bei der anhaltenden, trockenen Witterung darauf hin, sich wegen der hohen Brandgefahr besonders umsichtig zu verhalten. Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, Funkenflug bei der Verrichtung von Arbeiten im Freien oder selbst das Parken eines PKW auf trockenen Wiesenflächen mit heißem Motor und heißer Abgasanlage kann zu verheerenden Bränden führen.

