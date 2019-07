Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 12-Jährige übergibt Polizei Drogenfund

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Eine 12-jährige Schülerin hat am Mittwoch (3. Juli) gegen 7.15 Uhr auf ihrem Schulweg in der Straße "An den Eichen" eine kleine Umhängetasche am Wegesrand gefunden. Diese lag dort offen, sodass die Schülerin davon ausging, dass sie jemand verloren hatte. Gemeinsam mit anderen Schülern kam sie zu dem Schluss, dass es sich bei dem ihnen unbekannten Inhalt um Betäubungsmittel handeln könnte und gab die Tasche beim Direktor ab. Dieser verständigte die Polizei, welche die Tasche samt Inhalt beschlagnahmte. Bei dem Inhalt handelte es sich um Cannabisblüten, die bereits verkaufsfertig abgepackt waren. Zudem stellten die Beamten zwei Mörser, einer Feinwaage sowie Tabak und große Tabakblättchen sicher. Gemeinsam mit der Schülerin suchten sie den Fundort noch einmal auf, konnten aber keine weiteren verdächtigen Gegenstände finden. Da der Besitzer der Tasche unbekannt ist, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell