Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dieb entwendet Bargeld und Tablet aus Laden

Attendorn (ots)

Am Freitag entwendete ein unbekannter Täter zwischen 16 und 18 Uhr aus einem Geschäft in der Straße "Alter Markt" in Attendorn Bargeld aus der Ladenkasse und ein im Bereich der Kasse abgelegtes Tablet. Zeugen beobachteten einen verdächtigen Mann im Tatzeitraum: Dieser war circa 25 bis 30 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, hatte dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle 7/8-Hose. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Bereich. Weitere Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

