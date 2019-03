Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Verkehrsunfallflucht

Schwegenheim (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch, den 27.02.2019 gegen 16:00 Uhr bis Donnerstag, den 28.02.2019 gegen 07:30 Uhr wurde ein in der Rappengasse in Schwegenheim abgestellter PKW bei einem Unfall beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

