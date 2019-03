Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Angebliches Fundfahrrad in Hatzenbühl

Hatzenbühl (ots)

Die Polizeistreife stellte am 03.03.2019 gegen 01:00 Uhr eine 20 jährige, männliche Person fest, welche sich gerade von einem silbergrauen Damenfahrrad der Marke Prophete abwand und weglaufen wollte. Zur Befragung gab der Mann an, dass er von dem unverschlossenen, fahrbereiten und abgestellten Fahrrad nichts wisse, er sei angeblich zu Fuß unterwegs gewesen. Die Daten des Fahrrades wurden aufgenommen, der Gegenstand sichergestellt. In dieser Angelegenheit wird im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Besitzer des Rades gesucht. Entsprechende Meldungen bitte an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder per mail an piwoerth@polizei.rlp.de richten.

