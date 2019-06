Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

26.Juni 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.06.2019 - Börnsen

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in einer Autowerkstatt in Börnsen, Lauenburger Landstraße zu einem Einbruch gekommen. Die Täter entwendeten einen zum Verkauf angebotenen Mercedes GLK sowie amtliche Kennzeichen von einem Kundenfahrzeug.

Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 06:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über das Tor in die Werkstatt ein. Sie stahlen von dort zwei Originalfahrzeugschlüssel, um so den zum Verkauf angebotenen schwarzen Mercedes GLK entwenden zu können. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände der Werkstatt. Weiterhin entfernten und entwendeten sie die amtlichen Kennzeichen von einem Kundenfahrzeug.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde das in Börnsen entwendete Fahrzeug, ausgestattet mit den gestohlenen Kennzeichen, am 24.06.2019, gegen 06:10 Uhr auf einem Tankstellengelände in Geesthacht, Geesthachter Straße gesichtet.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zu der Tat und zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Wem sind in Börnsen, im Bereich der Lauenburger Landstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

