POL-RZ: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

24. Juni 2019 | Kreis Stormarn - 22.06.2019 - Bargteheide

Am 22.06.2019, gegen 14:35 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Maisfeld in Bargteheide ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen stellte eine 32-jährige Frau aus Lasbek ihren Audi A 6 in einer Parkbucht, parallel zur Fahrbahn geparkt, ab und öffnete die Fahrertür. Ein 83-jähriger Mann aus Ahrensburg fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand der Straße. Dort kollidierte er wahrscheinlich mit der geöffneten Fahrzeugtür und stürzte zu Boden.

Der Radfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

