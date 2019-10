Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Versuchter Einbruch in Kfz-Werkstatt

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitag, 13.30 Uhr versuchten unbekannte Täter, in eine KFZ-Werkstatt an der Heidenoldendorfer Straße einzubrechen. Sie schlugen ein Fenster an einem Rolltor ein, brachen die Tat dann aber aus unerfindlichen Gründen ab und flohen ohne Beute vom Tatort. Da nicht ausgeschlossen ist, dass die Täter vor Ort gestört wurden, bittet die Polizei Zeugen; die im fraglichen Zeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 - 6090 bei der Polizei in Detmold zu melden

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell