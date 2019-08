Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Brüggen (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Roermonder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Eine Frau aus Boerholz hatte ihren Wagen in den Parkbuchten vor dem Ärztehaus geparkt. Als sie zurückkehrte, war ihr Auto beschädigt. An ihrem Auto fand die Brüggenerin einen Zettel, auf dem Angaben zum verursachenden Pkw notiert waren. Dieser Zettel stammt nach ersten Ermittlungen jedoch nicht von dem Fahrer/der Fahrerin des flüchtigen Pkw, sondern von einem nicht bekannten Zeugen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten diesen und auch andere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Pkw und dessen Fahrer machen können, sich über die Nummer 02162/377-0 zu melden. /wg (972)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell