POL-VIE: Willich-Neersen: Autofahrerin übersieht beim Abbiegen Radfahrer - leicht verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Dienstag, gegen 07.40 Uhr, fuhr eine 50-jährige Autofahrerin aus Willich auf der Viersener Straße in Anrath und bog nach rechts in Richtung Bökel ab. An der Einmündung hielt sie zunächst an. Als sie anfuhr, achtete sie nicht auf einen von rechts kommenden Radfahrer, der den für beide Richtungen freigegebenen Radweg benutzte. Es kam zur Kollision. Der 39-jährige Viersener stürzte und wurde dabei leicht verletzt. /wg (971)

