Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Einbruch in Postfiliale

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Montag, 06.30 Uhr brachen Unbekannte in die Filiale der Post auf dem Hühnerkamp in Waldniel ein. Die Einbrecher stahlen eine geringe Menge Bargeld sowie einige Pakete. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (970)

