Eine allgemeine Verkehrskontrolle eines Pkw am frühen Montagmorgen auf der St.-Töniser-Straße in Kempen endete mit einer Blutprobe und der Sicherstellung eines Führerscheins. Der 25 Jahre alte Autofahrer aus Kempen fiel den Einsatzkräften gegen 02:45 h unter anderem durch seine Nervosität auf. Ein freiwilliger Drogentest bestätigte den ersten Verdacht, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss unterwegs war. Bereits zwei Stunden zuvor bemerkten die Einsatzkräfte auf der Krefelder Straße in St. Tönis einen Roller, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Das Streifenteam hielt den Roller an und stellte fest, dass der Fahrer, ein 35-jähriger Krefelder, nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis war. Zudem gab dieser an, den Roller technisch verändert zu haben. Die Einsatzkräfte stellen den Roller sicher und fertigten die Anzeige unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. /wg (967)

