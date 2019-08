Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Wohnungseinbruch scheitert

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Haus auf der Straße 'Im Pappelbruch' in Viersen einzubrechen. Die Unbekannten hatten offenbar den Zaun zum Garten überwunden und versuchten, den Rollladen der Terrassentür hochzudrücken. Dies misslang jedoch. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die Nummer 02162/377-0. /wg (966)

