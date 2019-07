Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 24.07.2019: Mehrere Spielgeräte von Spielplatz gestohlen

Gießen (ots)

Gießen: Spielgeräte von Spielplatz gestohlen

Ein Herz für Kinder hatten Unbekannte bei einer Tat am vergangenen Wochenende offenbar nicht. Sie stahlen Spielgeräte von einem Spielplatz des Kinderherzzentrums des Universitätsklinikums in der Uhlandstraße / Ecke Wartweg, der zurzeit von einer Baufirma neugestaltet wird. Eine beauftragte Firma montierte zum Zwecke der Baumaßnahmen verschieden Spielgeräte ab und lagerte diese an der Seite. Die Unbekannten entwendeten zwischen 17.00 Uhr am Freitag (19. Juli) und 08.30 Uhr am Montag (22. Juli) eine Picknick-Sitzgruppe, ein Spielhäuschen, eine Mini-Nestschaukel sowie eine Mini-Spielanlage mit gelb-roter Rutsche. Die durch Spenden mitfinanzierten Geräte hatten einen Anschaffungswert von über 6000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. Wem sind in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Autos aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

