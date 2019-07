Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 24.07.2019: 44-Jähriger Kradfahrer mit über 1,6 Promille erwischt+++Diebstahl einer Ukulele+++Ladendieb festgenommen+++Rasentraktor gestohlen+++Versuchte Brandstiftung

Gießen (ots)

Gießen: 44-jähriger Kradfahrer alkoholisiert

Mit 1,69 Promille war ein 44-jähriger aus dem Landkreis Gießen in der Holzheimer Straße in Langgöns unterwegs. Polizisten erwischten ihn dort Montagfrüh gegen 01.10 Uhr "schlangenlinienfahrend" auf seinem Kleinkraftraftrad und kontrollierten ihn. Nach positiven Alko-Test folgte die Blutprobe auf der Wache.

Gießen: Vergessene Ukulele gestohlen?

Ein 16-jähriger Jugendlicher vergaß am frühen Montagabend gegen 18.30 Uhr seine Ukulele auf einer Sitzbank neben einer Rolltreppe in der Galerie Neustädter Tor. Als er 15 Minuten später den Verlust bemerkte und zurückkehrte, war das in einer Tasche befindliche Musikinstrument nicht mehr da. Ein Unbekannter hatte sie offenbar mitgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Ladendieb festgenommen

Eine elektronische Diebstahlssicherung löste Alarm aus, als ein 20-jähriger Mann den Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße passierte. Ein Zeuge hielt den Langfinger fest, der sich jedoch losreißen konnte und flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme des Diebes durch eine Streife der Wachpolizei. Das Diebesgut fanden die Ordnungshüter in einem Rucksack auf dem Parkplatz eines vom Tatort nahegelegenen Baumarktes. In dem Rucksack befanden sich verschiedene Waren im Wert von über 300 Euro. Die Wachpolizisten brachten den Langfinger zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Gießen: Geldbörse aus Rucksack gestohlen

In der Rodbergstraße stahl ein Unbekannter aus dem Rucksack einer Fußgängerin ein Portemonnaie inklusive verschiedener Ausweispapiere. Das Opfer war dort Montagfrüh (22. Juli) gegen 06.45 Uhr auf dem Gehweg unterwegs und trug den Rucksack auf ihren Rücken. Als sie sich umdrehte, bemerkte sie einen weglaufenden Mann und den geöffneten Rucksack. Der Mann hatte offenbar das Portemonnaie des Opfers in der Hand. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist Anfang/Mitte 30 Jahre alt und etwa 1,73 Meter groß. Der sehr schlanke/dünne Verdächtige hat dunkle Augen mit schräg verlaufenden dichten breiten Augenbrauen, einen dunkleren Teint sowie kurze schwarze glatte Haare und abstehende Ohren. Er trug ein blau-rotes T-Shirt, eine locker sitzenden Bermudahose (ähnlich einer Badehose) und schwarz/weiße Nike-Turnschuhe mit Klettverschluss. Nach Angaben der Zeugin hatte der Verdächtige ein südländisches Aussehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Rasentraktor in Daubringen gestohlen

Einen Rasentraktor war die Beute eines Unbekannten nach einem Einbruch in das Schützenvereinsgelände in Daubringen. Der Unbekannte brach zwischen 16.00 Uhr am Samstag (20. Juli) und 15.00 Uhr am Montag (22. Juli) über ein Garagentor eines Lagerraumes des Geländes ein und verließ es mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Jugendliche zünden Öl aus Kanister an

Die Kriminalpolizei sucht nach einer Brandstiftung von Samstagnachmittag (13. Juli) der vergangenen Woche nach zwei unbekannten Jugendlichen. Auf einem ehemaligen Fabrikgelände im Erdkauter Weg schüttete das Duo das Öl von zwei dort aufgefundenen Kanistern aus und zündeten es an. Anschließend flüchteten die zwei Verdächtigen in Richtung Erdkauter Weg. Zeugen bemerkten den Brand und informierten die Feuerwehr, die durch schnelles Löschen ein weiteres Ausdehnen des Feuers verhinderte. Nach ersten Ermittlungen waren die beiden Kanister - neben Zwölf weiteren Kanistern illegal abgeladen worden. Beschreibung der Tatverdächtigen: Sie sind zwischen 13 und 15 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Ein Junge trug eine weiß-blaue-rote Jacke sowie eine Blue-Jeans. Der andere war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Unfallfluchten:

Pohlheim: Heckklappe und Stoßstange beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte Dienstag (23. Juli) zwischen 10.30 Uhr einen in der Konrad-Adenauer-Straße am Fahrbahnrand geparkten Klein-LKW. Er flüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Heckklappe und Stoßstange zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden an dem weißen Transporter auf über 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

