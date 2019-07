Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 23.07.2019: Mit Hakenkreuz beschmiert+++5000 Euro Schaden an zerkratztem Skoda+++Senior über´ s Ohr gehauen+++Alkoholisierter Fahrer greift Polizisten an

Gießen (ots)

Gießen: Mit Hakenkreuz beschmiert

Ein Unbekannter sprühte auf einen Bauwagen in der Pistorstraße ein Hakenkreuz und einen Schriftzug. Ein Zeuge entdeckte es Sonntagvormittag (21. Juli) gegen 09.00 Uhr und meldete es der Polizei. Ob diese Tat im Zusammenhang mit dem Hakenkreuz vom Marktplatz (Pressemeldung vom 22.07.2019) steht, wird von den Ermittlern noch geprüft. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Skoda beschädigt

5000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter an einem Skoda in der Alfred-Bock-Straße. Er zerkratzte zwischen 18.00 Uhr am Freitag (19.Juni) und 08.30 Uhr am Montag die Heckscheibe, das Dach und die rechte Seite des grauen Octavias. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Trickbetrug Senior über´ s Ohr gehauen

Auf einem Gehweg in der Alicenstraße sprach Montagmittag (22. Juli) gegen 12.50 Uhr ein Unbekannter einen Senior an und gab vor, ein alter Bekannter zu sein. Durch die geschickte Gesprächsführung erlangte er tatsächlich das Vertrauen des über 80-Jährigen und bat um 50 Euro, welche dieser auch aushändigte. Anschließend flüchtete der Betrüger in Richtung Ludwigstraße. Die Polizei sucht nun nach einem etwa 60 bis 70-jährigen sowie zirka 1,80 Meter großen Mann mit kräftiger Statur. Er sprach deutsch mit slawischen Akzent. Er trägt einen Schnurbart und hat grau melierte und zurückgekämmte Haare. Außer, dass der Unbekannte ein kurzes Hemd trug, ist nichts Näheres zur Bekleidung bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Reiskirchen: Erste Hilfe Koffer gestohlen

Einen Erst-Hilfe-Koffer entwendeten Unbekannte aus einer Sportstätte in der Grünberger Straße. Sie brachen zwischen 18.00 Uhr am Samstag (20. Juli) und 09.00 Uhr am Montag (22. Juli) in das Vereinsheim ein und stahlen einen Kasten mit verschiedenen Schlüssel für das Gebäude. Mit einem dieser Schlüssel gelangten die Tatverdächtigen in die Sporthalle. Dort hebelten sie mehrere Schränke auf und durchwühlten einen Lagerraum. Über eine Fluchttür verließen die Einbrecher das Gebäude. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Die Polizei sucht nach einer tätlichen Auseinandersetzung von Montagabend, 22, Juli, gegen 19.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Rodheimer Straße nach einem etwa 25-jährigem Mann. Nach ersten Ermittlungen versuchte der Unbekannte einen 32-Jährigen zu treten und zu schlagen. Offenbar holte er dabei auch ein Messer raus und steckte es wieder ein. Anschließend flüchtete er in Richtung einer Wohnsiedlung. Das Opfer verletzte sich bei dem Übergriff leicht am Kopf. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist schlank, hat schwarze Haare und einen Dreitage-Bart. Er trug ein graues Oberteil, blaue lange Jeans und graue Schuhe. Das Opfer beschrieb ihn als südländisch aussehend.Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Alkoholisierter Fahrer leistet Widerstand

Ein 54-jähriger Renault-Fahrer geriet Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr an der Auffahrt zur Autobahn A485 (Gießener Pfort)e mit seinem Auto in den Graben. Eine alarmierte Streife stellte Alkoholgeruch bei dem Fahrer und ein griffbereites Messer auf dem Beifahrersitz fest. Der 54-Jährige folgte den Anweisungen der Polizisten nicht und leistete Widerstand. Trotz angelegter Handfesseln versuchte er einem 28-jährigen Beamten eine Kopfnuss zu verpassen. Die Ordnungshüter nahmen den Fahrer mit zur Wache. Er pustete dort 2,7 Promille und musste eine Blutprobe erdulden. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Unfallflucht:

Grünberg: Gerüstteil gegen Golf geflogen Ein 23-jähriger Golf-Fahrer befuhr gegen 15.40 Uhr am Freitag die Landstraße 3188 aus Richtung Steinheim kommend in Richtung Rodheim. Ihm kam ein mit Gerüstteilen beladenes Auto mit Anhänger entgegen. Offenbar aufgrund mangelnder Ladungssicherung flog eine Gerüststange vom Anhänger gegen den Mittelklassewagen und beschädigte diesen in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte Autofahrer fuhr einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell