Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Viersen (ots)

Am Freitag zwischen 04.45 Uhr und 12.50 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich unter einem Vorwand ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Viersen. Sie hebelten im Obergeschoss eine Wohnungstüre auf und entwendeten aus der Wohnung einen kleinen tragbaren Tresor mit bislang unbekanntem Inhalt. Zeugen sahen drei verdächtige Personen gegen Mittag aus der Wohnung kommen, welche in einen vor dem Haus abgestellten weißen Kleintransporter stiegen. Alle Personen waren dunkel gekleidet und trugen Sporttaschen bei sich. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. (UR (964)

