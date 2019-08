Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Polizei ermittelt flüchtigen Unfallverursacher

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz an der Kempener Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher hatte, als er rückwärts ausparkte, einen anderen Wagen beschädigt und fuhr kurze Zeit später weiter, ohne dass er seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte nahmen den Unfall auf und fanden bei der anschließenden Fahndung in einem nahegelegenen Wohngebiet den flüchtigen Unfallwagen. Auch den Fahrer, einen 32-jährigen Mann aus Kerken, trafen die Einsatzkräfte an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. /wg (961)

