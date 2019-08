Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Wohnungseinbruch scheitert

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Zeit zwischen dem 13. August, 12.00 Uhr und dem 13. August, 21.00 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Haus auf der Straße "Am Wasserturm" in St. Tönis einzubrechen. Die Einbrecher gelangten über ein unverschlossenes Tor in den Garten und fanden die Terrassentür unverschlossen vor. Der Versuch, von dort aus ein Fenster zum Haus aufzuhebeln, misslang. Die Täter kamen nicht ins Haus, es wurde nichts gestohlen. Mögliche Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Nummer 02162/377-0. /wg (960)

