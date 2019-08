Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Brand einer Gartenhütte - Polizei geht von technischem Defekt aus

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 02.00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf dem Diepenbroich in Schiefbahn gerufen. Dort brannte eine an ein Haus angebaute Gartenhütte. Durch den Brand wurde das Haus ebenfalls beschädigt, es wurde zum Glück niemand verletzt. Die Brandermittler der Viersener Kriminalpolizei untersuchten den Brandort und gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. /wg (957)

