Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Wohnung des Betreuten Wohnens

Willich (ots)

Am Freitag manipulierten bislang unbekannte Täter die Eingangstüre des Hauses für Betreutes Wohnen auf der Küferstraße in Willich im Schlossbereich. Dadurch fiel die Türe nicht mehr ins Schloss und die Einbrecher konnten so zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr unerkannt ins Haus gelangen. An einer Wohnung wirkten sie auf das Schloss der Wohnungstüre auf unbekannte Weise ein, gelangten in die Räumlichkeiten und durchsuchten die Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. /UR (962)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstellle

Ulrich Rothstein

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell