Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

In der Zeit von Freitag 09.08.19 09.00 Uhr bis Samstag 10.08.19 12.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Rolllade der Balkontüre eines Einfamilienhauses auf der Garnstraße in Tönisvorst-St.Tönis. Vermutlich geschah dies als Vorbereitungshandlung zu einem Einbruch. Am Freitag gegen 16.50 Uhr wurde eine verdächtige männliche Person vor dem Haus gesehen. Sie wird beschrieben als ca. 45 Jahre alt, ca. 175-180cm groß, dunkle kurze Haare bekleidet mit blauer Jeans, braunem Sweatshirt und blauen Turnschuhen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. (UR (963)

