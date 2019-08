Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Waldkindergarten

Viersen (ots)

Wie die Melderin der Polizei am heutigen Samstag, d. 17.08. , gegen 09.30 Uhr mitteilte , brachen Unbekannte im Laufe der letzten beiden Wochen in den zur Zeit geschlossenen Waldkindergarten an der Josef-Kaiser-Allee in Viersen in. Nach Aufhebeln eines Fensters wurden alle Räumlichkeiten durchsucht, ob etwas gestohlen wurde, kann zur Zeit nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Klaus Junker

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell