Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Illegale Plakatierung im Neubrandenburger Wohngebiet Reitbahnweg

Neubrandenburg (ots)

Am 27.07.2019, um 22:51 Uhr, erhielten Beamte des PHR Neubrandenburgs durch einen Zeugenhinweis Sachkenntnis von einer illegalen Plakatierung im Neubrandenburger Wohngebiet Reitbahnweg. Unbekannte hatten offenkundig mittels Kabelbinder ein selbstgefertigtes Bettlaken mit aufgesprühtem Slogan "Völker-Mord" an einen Bauzaun im Bereich der Firma Getränke von A - Z Fachmarkt GmbH, Schimmelweg 5, 117034 Neubrandenburg aufgehangen. Die illegale Plakatierung wurde durch Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg entfernt und für das einzuleitende Ordnungswidrigkeitsverfahren gegenständlich gesichert. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die in den späten Abend- und Nachstunden relevante Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Neubrandenburg unter Telefon 0395/55825224 sowie jeder anderen Polizeidienststelle oder via Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

