POL-OG: Bietigheim - Motorrad auf PKW aufgefahren

Bietigheim (ots)

Leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer als er am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr an der Kreuzung der B3 in Höhe der Abfahrten nach Muggensturm und Bietigheim auf den Renault einer 50-Jährigen auffuhr. Vermutlich infolge Unachtsamkeit hatte der Kradfahrer den bereits an der Ampelanlage stehenden Pkw zu spät wahrgenommen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 5.500 Euro. Den Motorradfahrer erwartet nun außerdem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. /ag

