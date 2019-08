Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.08.2019. Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall in Salzgitter schwer verletzt.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Kurt-Schumacher-Ring/Hans-Böckler-Ring, 05.08.2019, 08:55 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der 56-jährige Fahrer eines Ford seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Straße "Kurt-Schumacher-Ring" (Fahrtrichtung Ost kurz hinter der Einmündung Hans-Böckler-Ring) abgestellt. Als der Fahrer seine Tür öffnete, sei es zum Verkehrsunfall gekommen. Die ebenfalls in östliche Richtung fahrende 67-jährige Radfahrerin stieß gegen die geöffnete Fahrertür und stürzte im weiteren Verlauf. Die verletzte Frau wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Bereich um die Unfallstelle.

Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock, er musste ärztlich versorgt werden. Zudem wurde für die Betreuung des Fahrers ein Notfallseelsorger angefordert.

