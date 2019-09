Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall in der Römerstraße - Radfahrerin leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Verletzt wurde eine 19-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 19 Uhr in der Römerstraße/Am Rohrbach. Zum Unfallzeitpunkt herrschte hohes Verkehrsaufkommen, so dass die 64-jährige Peugeot-Fahrerin vermutlich die ordnungsgemäß fahrende 19-Jährige "übersah". Die junge Frau wurde schließlich auf den Peugeot aufgeladen und zog sich Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Peugeot entstand Schaden von 1.500 Euro. Nach Abschluss der Ermittlungen sieht die 64-Jährige einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell