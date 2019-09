Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Benzin abgezapft - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ?

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach dem Durchtrennen des Firmenzauns begaben sich in der Zeit zwischen Dienstag, 16.45 und Mittwochmorgen, 7 Uhr bislang nicht ermittelte Täter auf ein Areal in der Siemensstraße und zapften aus zwei Betonmischern Benzin ab. Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell noch nicht möglich. Am Mittwochmorgen stellte ein Arbeiter den Benzindiebstahl fest und verständigte die Polizei. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, aufzunehmen.

