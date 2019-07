Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 23.07.2019, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Auto auf der B 9 in Richtung Ludwigshafen auf dem rechten Fahrstreifen. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter LKW Fahrer mit seinem LKW auf dem linken Fahrstreifen neben dem Auto des 76-Jährigen. Als der LKW Fahrer im Bereich von Speyer wieder auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, wich der 76-Jährige ihm aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr dadurch jedoch gegen die Leitplanke. Der LKW Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Von dem LKW ist lediglich bekannt, dass es sich um einen geschlossenen Kasten LKW handelte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

